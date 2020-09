Intervista esclusiva a Valeria Liberati: “Alessandro Basciano? Non volevo usarlo come chiodo scaccia chiodo”

Ha suscitato scalpore il loro ritorno di fiamma. Dopo il falò di confronto sembrava infatti che la loro storia fosse al capolinea ma a rivelare oggi come stanno le cose è Valeria Liberati. Ha deciso di dare un’altra possibilità a Ciavy che in seguito all’esperienza del programma “Temptation Island” si è mostrato cambiato. Valeria ha infatti rivelato: “Il primo passo l’ha fatto lui perché io volevo prendermi del tempo. Lui mi vedeva cambiata e mai come in quel momento ha avuto paura di perdermi. Si è sempre sentito sicuro e per questo si comportava così. La paura di perdermi gli ha fatto capire quanto fossi importante per lui“. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Valeria ci ha anche tenuto a chiarire in che rapporti è rimasta con il tentatore Alessandro Basciano. Un’intesa che era risultata palese sin dall’inizio tanto che erano in molti a tifare per loro: “Con Alessandro non ci sentiamo e ho chiuso i rapporti. Inizialmente ci siamo frequentati ma poi confidandomi con lui gli ho espresso quello che sentivo. Non è giusto che lui diventasse un chiodo scaccia chiodo. Lui se l’aspettava e lo ha capito perché è una persona abbastanza intelligente“. A proposito della figlia, Valeria ci ha fatto una rivelazione inedita. Ha infatti rivelato: “Una volta tornata a casa le ho fatto una sorpresa perché lei non sapeva che io stessi tornando. Appena mi ha visto mi è saltata addosso e mi ha chiesto subito perché Ciavy non fosse con me. Lei non sapeva nel frattempo cosa era successo tra me e lui. Le ho spiegato che ci eravamo presi del tempo senza entrare nel dettaglio. Lei si è messa a piangere perché ha un bellissimo rapporto con Ciavy anche se qualche volta mi ha vista soffrire per lui. Quando siamo tornati insieme è stata felice tanto che quando ha rivisto Ciavy sono scoppiati in lacrime entrambi”. Per il momento, Valeria frena sulla maternità e sul matrimonio che resta per lei un sogno nel cassetto. A proposito poi di Antonella Elia, prossima opinionista al Grande Fratello Vip, Valeria ha speso parole di stima sottolineando che al suo posto non avrebbe però perdonato Pietro: “non sarei passata sulle offese“, ha tenuto a precisare. Per il futuro non esclude la partecipazione ad un reality anche in coppia con Ciavy. Chissà se il pubblico sarebbe felici di conoscerli meglio in un’altra esperienza televisiva. Noi intanto le auguriamo che la storia con Ciavy possa godere di una ritrovata serenità.

Intervista esclusiva a Valeria Liberati

Valeria, cosa ti ha spinto ad intraprendere il viaggio di “Temptation Island”? Che esperienza è stata?

Ho deciso di partecipare a “Temptation Island” perché volevo dare una svolta al rapporto con Ciavy. Siccome erano venute meno determinate attenzioni volevo anche capire se Ciavy mi amasse o meno. “Temptation Island” ha cambiato me ma anche lui perché lo ha reso l’uomo che volevo. E’ servito ad entrambi per capire ciò che andava cambiato nel nostro rapporto.

Il percorso con Ciavy in “Temptation Island” è stato piuttosto turbolento. Ora però hai deciso di riprovarci. Cosa ti ha fatto cambiare idea e chi ha fatto il primo passo?

Siamo entrati con una motivazione ben precisa che poi però si è capovolta a nostro svantaggio. All’interno del villaggio Ciavy non ha sempre parlato bene di me. Diceva addirittura che non mi amava. Una volta usciti siamo stati in isolamento e in quel momento abbiamo avuto modo di riflettere su quello che volevamo. Il giorno stesso che siamo tornati a casa ho ricevuto una sua telefonata e la sera ci siamo visti. Abbiamo avuto un confronto senza le telecamere. Ciavy mi ha detto che aveva capito i suoi sbagli, che mi amava e che era pronto a cambiare nel senso di concedermi maggiore libertà. Il primo passo l’ha fatto lui perché io volevo prendermi del tempo. Lui mi vedeva cambiata e mai come in quel momento ha avuto paura di perdermi. Si è sempre sentito sicuro e per questo si comportava così. La paura di perdermi gli ha fatto capire quanto fossi importante per lui.

Hai dichiarato che in questo periodo hai avuto modo di rivedere in lui quello che era un tempo. In che senso? Pensi che sia cambiato?

Ciavy è cambiato e non è solo quella persona che tutti hanno conosciuto nel villaggio. Lui era diventato così da due anni. I primi anni era una persona che mi riempiva di attenzioni. Io non sono una persona materialista perché per me nella vita contano i fatti. Può sembrare banale ma era da tanto che Ciavy non mi chiamava amore, vita mia. Ora mi dice “ti amo” tutti i giorni e questo mi mancava nel nostro rapporto.

Selvaggia Lucarelli nel post “Temptation Island” ti ha definito dipendente affettiva. Ti ci sei ritrovata in questa definizione o ti ha dato fastidio?

Io non ho perso la testa per nessuno. All’interno del villaggio ho capito quello che mi mancava nel nostro rapporto. Non ricevevo più attenzioni. Ha ragione quando ha detto che non trovavo il coraggio di lasciarlo perché mi sentivo in colpa. Non volevo chiudere questa storia anche se mi sono resa conto che nella io tendevo a tutti i costi a far stare bene lui prima di pensare a me. Ora non è più così.

In molti hanno sperato che la storia sbocciata a Temptation Island tra te e Alessandro Basciano potesse continuare anche fuori. Dopo l’esperienza di “Temptation” cosa è successo tra di voi? Vi siete continuati a frequentare o quell’intesa è finita sul nascere? Oggi vi sentite ancora?

Mi sono presa del tempo per capire. Dopotutto con Ciavy avevo avuto una relazione di quattro anni e non di due mesi. Per intraprendere un'altra storia devi essere completamente libera sia di testa che di cuore. Con Alessandro non ci sentiamo e ho chiuso i rapporti. Inizialmente ci siamo frequentati ma poi confidandomi con lui gli ho espresso quello che sentivo. Non è giusto che lui diventasse un chiodo scaccia chiodo. Lui se l'aspettava e lo ha capito perché è una persona abbastanza intelligente.