Intervista esclusiva a Virginio: “Mi piacerebbe fare il giudice in un talent. Con Laura Pausini ci scambiamo consigli”

Dopo aver conquistato qualche anno fa la vittoria ad “Amici” e dopo una parentesi a “Sanremo Giovani” era sparito dalla scena. Eppure Virginio Simonelli non ha mai staccato la spina dalla sua passione, la musica, scrivendo brani di successo per Raf, Elisa, e molti altri. Ora Virginio ha deciso di mettersi nuovamente alla prova partecipando al programma “Tale e quale show”. Le sue interpretazioni hanno conquistato il pubblico tanto che in molti lo danno favorito per la vittoria del programma. Se la dovrà vedere però con Pago anche lui uno dei papabili per il podio. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Virginio ci ha parlato di questa nuova avventura televisiva (Tale e Quale Show). Nell’ultima puntata l’imitazione di Giuliano Sangiorgi gli è valsa il secondo posto. Parlando poi della sua esperienza ad “Amici”, Virginio ha ammesso di essere maturato. “Sono perfezionista ma non perfetto. Mi piace essere perfezionista anche nei difetti. Il difetto è qualcosa che ti rende unico. Tendo ad essere la versione migliore di me“, ci ha confidato. Virginio è stato l’autore di brani di successo di Laura Pausini con cui ha un ottimo rapporto tanto che entrambi si scambiano consigli: “Con Laura ci sentiamo spesso ed è divertente potersi scambiare delle opinioni. Lei ora è in Spagna per “La Voz” e andiamo in onda contemporaneamente. Laura è al mio fianco e ci teniamo sempre aggiornati”. Sul futuro professionale sembra avere le idee precise. Gli piacerebbe fare il giudice in un talent e a proposito di reality ammette di non aver mai ricevuto proposte. Nell’attesa di capire cosa succederà in futuro, noi facciamo il tifo per lui.

Virginio Simonelli, intervista esclusiva

Virginio, cosa ti ha spinto a partecipare a “Tale e quale”? Cosa ti sta insegnando questa esperienza televisiva?

Negli ultimi anni mi sono dedicato alla scrittura delle canzoni. Grazie a “Tale e quale” ho avuto la possibilità di far sentire la mia voce senza stare nell’ombra. E’ un’esperienza divertente che mi sta permettendo di mettermi in gioco in modo diverso facendo scoprire alcuni miei lati inediti.

Qualcuno ha scritto che per te questo programma rappresenta una rivincita. Sei d’accordo?

Non sono d’accordo perché non sento il bisogno di una rivincita. Sono dell’idea che ogni artista che fa questo mestiere nasconda tante sfaccettature.

La tua imitazione di Giuliano Sangiorgi nella puntata di ieri sera ha conquistato un po’ tutti e ti è valso il secondo posto. Sei soddisfatto?

Assolutamente sì. Riconosco di essere una persona ambiziosa e sembrerà una banalità ma quando sono sul palco cerco sempre di dare il massimo. Il fatto che ci sia il riscontro da parte del pubblico rappresenta per me la ciliegina sulla torta.

Giuliano ti ha fatto i complimenti?

Ci siamo sentiti anche prima dell’esibizione e mi ha mandato un bellissimo video messaggio in cui mi augurava buona fortuna. Conosco Giuliano da tanti anni e ci siamo sempre stimati a vicenda. E’ stato divertente poter giocare con delle canzoni che amo molto.

La vittoria la senti possibile?

Sono uno di quelli che se si mette in gioco, gioca. Vedremo cosa succederà. Il mio obiettivo principale al momento è di fare bene comunicando alle persone quello che sono io assieme alla mia voce.

Il pubblico era dalla tua anche ai tempi di Amici, a cui hai partecipato giovanissimo. Ti senti cambiato da allora?

Mi sento sempre me stesso perché non ho mai tradito la mia identità. Allo stesso tempo mi sento più forte. Sono maturato grazie alla possibilità di stare sul palco, dai concerti live alle aperture del tour di Laura Pausini. Ero approdato ad Amici dopo l’esperienza di Sanremo Giovani e come artista ero ancora acerbo.

Nove anni da Amici a Tale e Quale: c’è qualcosa che non rifaresti?

Sono molto fatalista. Quando si fanno delle scelte ci si interroga sempre se siano giuste o sbagliate. In un momento in cui mi sono voluto dedicare alla scrittura mi sono arrivate delle soddisfazioni talmente grandi che non ho mai pensato di poter fare altro. Semmai cerco sempre di fare al meglio.

Sei perfezionista.

Perfezionista ma non perfetto. Mi piace essere perfezionista anche nei difetti. Il difetto è qualcosa che ti rende unico. Tendo ad essere la versione migliore di me.

Ti piacerebbe fare il giudice in un talent? Ti sentiresti a tuo agio?

Mi piacerebbe molto fare il giudice in un talent e credo che mi divertirei anche. Sono da sempre abituato a fare autocritica e quindi non mi spaventerebbe giudicare.

In questi anni hai collaborato molto per Laura Pausini. Vi siete sentiti in occasione di questa tua nuova avventura? Ti ha dato qualche consiglio?

Con Laura ci sentiamo spesso ed è divertente potersi scambiare delle opinioni. Lei ora è in Spagna per “La Voz” e andiamo in onda contemporaneamente. Laura è al mio fianco e ci teniamo sempre aggiornati.

C’è un altro cantante per cui vorresti scrivere una canzone?

Ce ne sono tantissimi perché io sono un amante della musica. Ho sempre ascoltato senza avere mai preferenza per un artista o per un altro. Preferisco spaziare restando me stesso che è la cosa più complicata ma anche la più bella.

In questi anni c’è stata qualche critica che ti ha ferito di più?

Non ti saprei dire sinceramente. A “Tale e quale” sto avendo la possibilità di mostrare il mio lato più divertente. I fan che mi seguono sanno che mi piace scherzare.

Alcuni ex concorrenti di Amici negli scorsi anni hanno partecipato anche a dei reality. Ti sono stati proposti?

Non mi sono stati mai proposti.

Che aspettative hai adesso? Ritorneresti a Sanremo?

In questo momento sono concentrato su “Tale e quale”. Voglio godermi quest’avventura. Quello che succederà dopo lo scopriremo assieme.

