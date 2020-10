Intervista Rose Villain a Le Iene: “ci mostri le gambe”, ma non la prende bene | Video Mediaset

Rose Villain, la cantante e rapper italiana si racconta in un’intervista a Le Iene: dal lavoro alla musica, dalla famiglia fino all’amore per il suo uomo e produttore discografico. Femmina e femminista, Rose è dalle parte delle donne che cantano il rap. La cantante non si tira indietro alle domande delle Iene, ma reagisce male quando le chiedono di mostrare le gambe.

Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale alla “femmina e femminista” Rose Villain!

