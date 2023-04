Intesa Confindustria Serbia e Veneto Est: nasce il Desk Serbia

Missione imprenditoriale a Belgrado dal 7 al 10 maggio

Roma, 3 apr. (askanews) – Per promuovere ulteriormente la cooperazione economico-commerciale, Confindustria Serbia e Confindustria Veneto Est, con i presidenti Patrizio Dei Tos e Leopoldo Destro, hanno firmato un Protocollo d’Intesa per incrementare la collaborazione tra le due associazioni con le loro aziende associate. Il Protocollo ha dato vita al Desk Serbia di Confindustria Veneto Est con lo scopo di fornire prima assistenza per le aziende associate, le informazioni sulle opportunità commerciali e di investimento in Serbia, creare momenti di networking e organizzare incontri personalizzati per le aziende interessate al mercato serbo.

La prima attività che verrà realizzata nell’ambito del Protocollo è la Missione imprenditoriale in Serbia che si svolgerà dal 7 al 10 maggio prossimi a Belgrado e alla quale è stato invitato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

La missione si pone l’obiettivo di offrire alle imprese associate di Confindustria Veneto Est la possibilità di incontrare i rappresentanti istituzionali e gli operatori locali interessati a intraprendere rapporti di collaborazione commerciale o di fornitura. Per ciascuna azienda che parteciperà alla missione saranno organizzati gli incontri bilaterali con aziende serbe mirate agli obiettivi e interessi di relazione e investimento economico.

“È con vero piacere, entusiasmo e coinvolgimento che, come imprenditore del territorio della provincia di Treviso, presento ed accompagno i colleghi ed imprenditori all’internazionalizzazione delle loro aziende in un Paese dove negli anni abbiamo instaurato e consolidato ottimi rapporti con le istituzioni e i rappresentanti del governo. La collaborazione con Confindustria Veneto Est nella prima missione in Serbia dopo il Business Forum Italia-Serbia organizzato da ICE in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Serbia e con la partecipazione attiva di Confindustria Serbia, sarà la conseguenza di un importante lavoro fin qui svolto da tutto il sistema Italia”, ha dichiarato Dei Tos, presidente della Confindustria Serbia, recentemente riconfermato nel mandato.

“Questa nuova collaborazione interassociativa dimostra una volta di più la forza e i vantaggi della rete di Confindustria nel mondo, in rappresentanza delle imprese italiane, molte delle quali venete, attive nei diversi mercati – dichiara Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est -. Proprio l’Europa dell’Est presenta il sistema associativo più consolidato e fa piacere ricordare come il primo impulso in questa direzione sia partito proprio dalle Associazioni confindustriali del Nord Est. La partnership con Confindustria Serbia, guidata da un imprenditore associato a CVE come Patrizio Dei Tos, darà un contributo sostanziale a rendere agevole e proficuo il contatto tra gli operatori economici dei due territori, favorendo anche relazioni istituzionali, culturali, nella formazione”.

continua a leggere sul sito di riferimento