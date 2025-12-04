intesa-londra-e-oslo-“per-fronteggiare-i-sottomarini-russi”

Dopo il più grande accordo navale britannico della storia

Londra, 4 dic. (askanews) – Il Primo Ministro norvegese Jonas Gahr Store arriva al numero 10 di Downing Street, dove viene accolto dal suo omologo britannico, Keir Starmer, mentre i due Paesi annunciano un nuovo patto di difesa. Secondo il governo britannico, questo accordo prevede che le marine britannica e norvegese gestiscano una flotta congiunta di navi da guerra incaricata di dare la caccia ai sottomarini russi nell’Atlantico settentrionale.”Regno Unito e Norvegia opereranno insieme per contrastare la minaccia sottomarina russa attraverso un nuovo importante accordo di difesaUna flotta combinata di almeno 13 navi da guerra, supportata da sistemi autonomi, darà la caccia ai sottomarini russi e proteggerà le infrastrutture critiche nel Nord Atlantico, nell’ambito di un nuovo accordo” fa sapere Downing Street. “Firmato a settembre, l’accordo rappresenta un importante impulso alla cantieristica navale britannica e sostiene oltre 4.000 posti di lavoro britannici altamente qualificati”. Al centro dell’accordo c’è la nuova flotta congiunta di fregate antisommergibile Tipo 26 – otto britanniche e almeno cinque norvegesi – sostenuta dal più grande accordo navale britannico della storia. L’accordo arriva pochi mesi dopo che la Norvegia ha annunciato l’acquisto di almeno cinque fregate dal gruppo britannico BAE Systems, per un importo di 11,5 miliardi di euro. Il 10 novembre il ministro della Difesa britannico, John Healey, aveva lanciato un avvertimento alla Russia dopo un rilevamento, per la seconda volta quest’anno, della nave militare russa Yantar in acque britanniche, accusata di aver puntato per la prima volta i suoi laser contro i piloti della Royal Air Force che monitoravano le attività.La Norvegia ha annunciato ad agosto di aver scelto l’offerta di fregate del gruppo britannico BAE Systems. Saranno consegnatw alla Marina norvegese a partire dal 2030. Anche Francia, Germania e Stati Uniti d’America erano in lizza per questo appalto.