lunedì, 2 Febbraio , 26

Milano-Cortina, mobilità sostenibile alle Olimpiadi: gli investimenti di Fs per le infrastrutture chiave

(Adnkronos) - Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono...

Candelora, la festa della luce che segna il destino dell’inverno

(Adnkronos) - Oggi, 2 febbraio 2026, si celebra...

Sinner, quando torna in campo? Il calendario di Jannik dopo Australian Open

(Adnkronos) - Quando torna in campo Jannik Sinner?...

Assegno unico 2026, in arrivo gli aumenti: quando arrivano, tabelle Inps

(Adnkronos) - L'Assegno unico universale in aumento dell'1,4%...
intesa-sanpaolo,-50-miliardi-agli-azionisti-in-nuovo-piano-al-2029
Intesa Sanpaolo, 50 miliardi agli azionisti in nuovo piano al 2029

Intesa Sanpaolo, 50 miliardi agli azionisti in nuovo piano al 2029

AttualitàIntesa Sanpaolo, 50 miliardi agli azionisti in nuovo piano al 2029
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 2 feb. (askanews) – Intesa Sanpaolo, dopo aver chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto pari a 9,3 miliardi (+7,6%) e con risultati superiori agli obiettivi, vara il nuovo piano quadriennale promettendo 50 miliardi di euro agli azionisti, tra dividendi cash e buyback, prevedendo un risultato in crescita a oltre 11,5 miliardi nel 2029, con Roe al 22%, e mantenendo al contempo un’elevata patrimonializzazione con un obiettivo di Common equity tier 1 ratio superiore al 12,5%. Previsto un payout ratio al 95% per ciascun anno, di cui 75% da dividendi cash e 20% da buyback. Ulteriori distribuzioni saranno valutate anno per anno a partire dal 2027.

Un piano, sottolinea Intesa, focalizzato su tecnologia e commissioni, “zero-Npl” e senza rischio di esecuzione. Nel quadriennio, la banca intende creare circa 500 miliardi di euro di valore per tutti gli stakeholder: oltre ai 50 miliardi ai soci, previsto anche nuovo credito a medio-lungo termine erogato all’economia reale per circa 374 miliardi, di cui circa 260 in Italia, superiori al supporto finanziario della Ue (Next Generation Eu) per i fondi del Pnrr. Allo Stato imposte per 26 miliardi.

I ricavi saranno trainati principalmente dalle commissioni. I proventi operativi netti sono previsti in aumento a 30,7 miliardi nel 2029 da 27,3 miliardi nel 2025, con una crescita media annua del 3%. In particolare, le commissioni nette sono viste in aumento a 11,6 miliardi nel 2029 da 10 miliardi nel 2025 (+3,8% medio annuo), con il risultato dell’attività assicurativa in crescita a 2 miliardi (+3% medio annuo).

Il gruppo prevede investimenti pari a 5,1 miliardi nell’arco di piano di cui 4,6 miliardi per tecnologia e crescita. Prevista l’estensione della piattaforma tecnologica digitale cloud-native isytech, che si stima porti entro fine piano a circa il 100% degli applicativi cloud-based dal 64% del 2025, con un risparmio di costi pari a circa 380 milioni a regime. La banca digitale Isybank punta ad acquisire un milione di nuovi clienti entro il 2029, con un aumento del numero di clienti a oltre 2 milioni.

Sul fronte del personale, ci sarà un’accelerazione del ricambio generazionale senza impatti sociali, con una riduzione di circa 6.100 persone del gruppo entro il 2029, e connessi risparmi di costi pari a circa 570 milioni a regime. Ciò a seguito di circa 12.400 uscite (di cui circa 9.750 in Italia per uscite volontarie incluso il turnover naturale e circa 2.650 uscite nette per turnover naturale nelle controllate internazionali) e circa 6.300 assunzioni di giovani in Italia entro il 2030. I costi operativi sono visti in calo a 11,3 miliardi nel 2029 da 11,5 miliardi del 2025, con un cost/income ratio in miglioramento al 36,8% nel 2029 dal 42,2% nel 2025.

Per supportare l’espansione internazionale in Europa nella gestione dei patrimoni, Intesa Sanpaolo lancia isywealth Europe, avvalendosi del digitale e dei consulenti finanziari. In generale, il nuovo piano di prevede circa 3.700 persone in più per rafforzare le attività di Wealth Management & Protection, con una rete di consulenza ai clienti “ineguagliabile” in crescita a circa 22.250 persone da circa 18.550.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.