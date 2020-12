Intesa Sanpaolo, il welfare per l’occupazione al femminile

MILANO (ITALPRESS/WEWELFARE.IT) – Presentato durante l’incontro streaming dal titolo Il ruolo delle donne nello sviluppo del Sud Italia. Consapevolezza e valorizzazione del talento femminile per supportare la crescita economica e sociale del territorio, il programma di Intesa Sanpaolo ha l’obiettivo di sostenere la formazione di giovani studentesse al Sud per favorire il lavoro femminile, ridurre il gender gap e aumentare l’inclusività.

L’incontro trae spunto dall’avvio, pochi giorni fa, di YEP -Young Women Empowerment Program, il progetto realizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Ortygia Business School per l’inclusione di genere e la valorizzazione dei giovani talenti femminili.

