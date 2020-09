Intesa Sanpaolo, prestito welfare per la formazione a distanza

Intesa Sanpaolo lancia XME StudioStation, il prestito welfare pensato per consentire alle famiglie di affrontare le spese relative all’acquisto di hardware, software e canone di un abbonamento ad Internet per permettere la fruizione continuativa della formazione scolastica a distanza, resasi indispensabile a seguito del lockdown. La formazione è uno dei requisiti fondamentali del welfare, non solo aziendale, e che ha rappresentato in questi mesi scorsi di lockdown uno tra i bisogni primari da dover soddisfare durante l’emergenza.

Con 1 euro al giorno sarà possibile avere una “stazione di studio” per i propri figli Micro-prestiti a tasso 0%, grazie alla copertura del Fund for Impact della banca Potranno accedere tutte le famiglie con reddito ISEE fino a 40 mila euro Grazie alla copertura del Fund for Impact di Intesa Sanpaolo verranno erogati micro-prestiti da 500 a 1.500 euro,

