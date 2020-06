PADOVA (ITALPRESS) – “Finanza e ascolto. Nella Fase 2 vogliamo esserci, perchè gli investimenti nel Nordest ci saranno. Anche se per ora possiamo sono parlare di scenari, senza fare previsioni perchè la pandemia è asincrona, varia da regione a regione e da Paese a Paese. Anche se, ho notato come negli ultimi 20 giorni, la voglia di ripartire è tornata, insieme alla fiducia nei nostri imprenditori”. Renzo Simonato è responsabile per il Triveneto di Intesa Sanpaolo. Una realtà che negli ultimi anni è cresciuta anche dopo l’acquisizione di Veneto Banca e la Banca Popolare di Vicenza che hanno aggiunto 300 sportelli e circa 2.000 persone.

L'articolo Intesa Sanpaolo, Simonato "La voglia di ripartire è tornata"

