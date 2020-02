La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e la Fondazione Banco Farmaceutico onlus rientra in un accordo più ampio di durata quadriennale (2018-2021), che prevede l’impegno del Gruppo nel sostenere l’attività della Fondazione per la raccolta e la distribuzione agli enti caritativi che assistono le persone indigenti di farmaci in corso di validità da farmacie e da aziende farmaceutiche.

In questa settimana sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco in una delle oltre 5.000 farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all’iniziativa. I medicinali raccolti saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico, che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Intesa Sanpaolo sostiene la cultura del dono del farmaco proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento