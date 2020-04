Intesa tra Germania e Francia sul Mes “light”. Ma l’Italia insiste sui coronabond

Il pacchetto approntato da Francia e Germania in vista dell’Eurogruppo di martedì, che dovrà accordarsi sulle contromisure per reagire all’impatto economico del coronavirus, è insufficiente per l’Italia, che continua a chiedere l’emissione di titoli di debito comuni per far fronte all’emergenza, i cosiddetti “coronabond”.

Secondo l’agenzia stampa tedesca Dpa, le proposte franco-tedesche prevedono la possibilità per gli Stati di ricorrere a una linea di credito del Mes fino al 2% del proprio Pil, l’intervento della Bei per garantire fino all’80% dei prestiti a breve termine delle banche e il ricorso al bilancio Ue con risorse da destinare a misure contro la disoccupazione.

