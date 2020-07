Intesa-UBI, Moratti e Massiah: “A rischio il rapporto con i territori”

MILANO (ITALPRESS) – Il rapporto con i territori e l’OPS che Intesa Sanpaolo ha lanciato nelle scorse settimane sono stati al centro di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente di UBI Banca, Letizia Moratti, e il consigliere delegato, Victor Massiah

L’OPS in caso di successo potrebbe portare aree come Cuneo, Pavia, Bergamo, Brescia e Varese, dove UBI è particolarmente radicata, a diventare zone di presenza dominante di BPER a cui Intesa potrebbe cedere oltre 500 filiali di UBI.

“Calcolando che, secondo le stime, il 50% delle masse impieghi, raccolta e clienti passeranno a BPER, in questo caso Intesa fa una promessa che riguarda più BPER che la stessa Intesa.

