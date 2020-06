TOSCANA (ITALPRESS) – Per la ripresa in sicurezza delle attività ambulatoriali di medicina legale la Regione Toscana ha approvato specifiche Linee di indirizzo. L’atto è stato deliberato nel corso dell’ultima seduta di Giunta, su proposta dell’assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi. Si tratta di linee guida, finalizzate ad assicurare il massimo livello di sicurezza alle persone fragili, che generalmente accedono agli ambulatori delle Asl per l’erogazione di prestazioni medico legali (in particolare per gli accertamenti di invalidità civile ed handicap), oltre che agli stessi operatori sanitari. “Anche la ripresa delle attività di accertamento medico legale delle disabilità deve conciliarsi con l’obiettivo prioritario di eliminare eventuali fonti di contagio,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Invalidità, riavvio in sicurezza attività medicina legale in Toscana proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento