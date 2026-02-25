inverno-al-capolinea-e-primavera-in-anticipo,-esperto-avverte:-“attenzione-alle-valanghe”

mercoledì, 25 Febbraio , 26
(Adnkronos) – Stop all’inverno e al maltempo, sull’Italia arriva la primavera con largo anticipo grazie all’anticiclone africano che assicura tempo soleggiato e temperature sopra la media. E’ il quadro delineato dalle previsioni meteo che però, negli ultimi giorni di febbraio 2026, segnalano anche un forte pericolo valanghe.  

“Sono passati appena due mesi dal Natale, ma l’inverno sembra già aver fatto le valigie. Fino a marzo l’Italia sarà dominata da un possente Anticiclone Africano che garantirà tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Un vero e proprio anticipo di Primavera, disturbato solo da locali nubi basse sulle coste e nebbie in Val Padana”, spiega all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ‘iLMeteo.it’. 

 

L’esperto avverte della presenza di un’anomalia termica ad alta quota spaventosa per le nostre montagne: “Lo zero termico salirà e stazionerà sui 3000-3200 metri di quota, con temperature massime che toccheranno i 15°C a 1000 metri. A fine febbraio l’altezza media dello zero termico dovrebbe aggirarsi tra i 1300 e i 1500 metri. In pratica siamo al doppio del normale, su valori che un tempo sarebbero stati considerati tipici dell’inizio dell’estate!”.  

 

“Questa enorme differenza porta la firma inequivocabile dei cambiamenti climatici, che ci consegnano inverni sempre più corti e miti. Le ripercussioni di questo caldo anomalo sono immediate e pericolosissime – sottolinea – Il bollettino segnala su tutte le Alpi un pericolo valanghe marcato o forte (livello 3 o 4 su 5). Con queste temperature la neve fonde rapidamente: l’acqua penetra nel manto distruggendo la ‘colla’ tra i cristalli di ghiaccio e generando le temibili ‘valanghe primaverili’. Alla luce di questa dinamica implacabile, l’appello per i prossimi giorni è perentorio: il fuoripista è assolutamente vietato. È una questione di responsabilità verso se stessi e verso la vita dei soccorritori – sottolinea Tedici – Resteremo sotto questa cupola anticiclonica almeno fino alla seconda settimana di marzo, con temperature fino a 9°C superiori alle medie del periodo. Se in montagna fa caldo, le nostre città non scherzano: diversi centri della Val Padana saranno ‘baciati’ da anomali ma piacevoli 20°C, pagando però l’inevitabile scotto del ristagno dello smog in pianura”. 

 

Nel dettaglio, oggi mercoledì 25 febbraio “al Nord ancora foschie o nebbie in Val Padana, sereno altrove con zero termico oltre 3000 metri. Al Centro sole e valori termici fino a 18-20°C. Al Sud bel tempo prevalente e stabile. Giovedì al Nord nubi basse sulle coste liguri, sole in montagna. Al Centro qualche nube sparsa sulle coste tirreniche, sereno altrove. Al Sud stabilità atmosferica e sole primaverile. E venerdì al Nord nubi basse sulle coste, sole in montagna. Al Centro qualche nube sparsa sulle coste, sereno altrove. Al Sud sole primaverile. La tendenza – conclude Tedici – è alta pressione incontrastata fino all’inizio di marzo. Prosegue la stasi atmosferica con caldo anomalo in quota, nebbie e accumulo di smog in pianura”. 

