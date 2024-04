invest-in-tuscany,-giani:-presto-bando-per-attrarre-investimenti

Nella Regione “l’humus” giusto per favorire arrivo nuove imprese

Firenze, (askanews) – La Regione Toscana annuncia la prossima apertura di un bando in ricerca e sviluppo per l’attrazione di investimenti sul territorio. Si tratta di un nuovo bando sperimentale, complementare ad altre misure, messo a punto con Confindustria e altre associazioni, con l’obiettivo di portare nuove attività di ricerca in Toscana e favorire l’insediamento di nuove imprese. Parte con una dotazione di 5 milioni di euro di fondi europei, che potrà salire a 10 milioni di euro.”Un bando per Ricerca e Sviluppo per l’innovazione delle realtà che possono essere motivate a investire in una Toscana, che ha visto negli ultimi 5 anni 157 progetti approvati – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – con la possibilità di creare nuove opportunità”. Sono tremila le unità locali delle multinazionali presenti in Toscana, con ottantamila lavoratori occupati.Secondo Giani, il bando, incentivando la ricerca, può aiutare a offrire forza lavoro qualificata. Forza lavoro che con “gli Its, che sono sempre più in grado di fornire personale” costituisce “un humus che genera un indotto di forte attrattività per gli investimenti. Non a caso i numeri danno la Toscana sicuramente ai primi posti come capacità di investimento dall’esterno sul territorio”. Tutto reso possibile, conclude il presidente della Toscana, anche dalle “infrastrutture e un rapporto di co-pianificazione nello sviluppo di stabilimenti e macchinari innovativi”.