mercoledì, 24 Dicembre , 25
investe-e-uccide-anziano,-e-caccia-al-pirata-della-strada-nel-reggiano
Investe e uccide anziano, è caccia al pirata della strada nel Reggiano

Investe e uccide anziano, è caccia al pirata della strada nel Reggiano

DALL'ITALIA E DAL MONDOInveste e uccide anziano, è caccia al pirata della strada nel Reggiano
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ caccia al pirata della strada che nella tarda serata di ieri a Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, ha travolto e ucciso un anziano di 76 anni.  

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un pensionato residente a Casalgrande, stava attraversando la strada per andare a buttare la spazzatura quando è stato travolto da un veicolo proprio in corrispondenza della striscia di mezzadria, in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa dell’oscurità e della fitta pioggia. 

L’impatto è stato violentissimo: l’anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi politraumi riportati, è deceduto sul colpo. Il conducente del mezzo, anziché fermarsi a prestare soccorso, ha proseguito la marcia dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce.  

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che stanno conducendo le indagini per risalire nel più breve tempo possibile al modello dell’auto pirata e all’identità del fuggitivo chiamato a rispondere dei reati di omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale a incidente e omissione di soccorso.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.