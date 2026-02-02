lunedì, 2 Febbraio , 26
investimenti-record-e-giovani-talenti:-perche-sempre-piu-italiani-scelgono-dubai
Investimenti record e giovani talenti: perché sempre più italiani scelgono Dubai

Investimenti record e giovani talenti: perché sempre più italiani scelgono Dubai

NewsInvestimenti record e giovani talenti: perché sempre più italiani scelgono Dubai
Redazione-web
Di Redazione-web

Dai servizi alla finanza, gli Emirati Arabi Uniti nuova frontiera per imprese e professionisti

Dubai si conferma una delle principali destinazioni per imprese, professionisti e famiglie italiane, grazie a un contesto economico dinamico, aperto agli investimenti esteri e fortemente attrattivo per le eccellenze del Made in Italy.

Come ha evidenziato Daniele Pescara (nella foto), presidente di FenImprese Dubai (fenimpresedubai.com), nel corso del webinar “Perché sempre più imprese italiane guardano a Dubai come nuova frontiera?”, dopo la pandemia si è registrata una vera e propria esplosione degli investimenti: oltre 80 mila persone hanno trasferito negli Emirati Arabi Uniti interessi economici e patrimoni, favorite da politiche di lungo periodo, burocrazia ridotta, rapidità nella costituzione delle imprese, fiscalità agevolata, livelli retributivi elevati e un alto standard di sicurezza e qualità della vita.

L’identikit di chi sceglie Dubai è stato tracciato da Enrico Salvatore Cucinotta, AML Officer, secondo cui a guardare con maggiore interesse agli Emirati sono soprattutto le imprese dei settori dei servizi, della consulenza e della finanza, oltre a famiglie, liberi professionisti e realtà imprenditoriali giovani attratte da mercati ad alta capacità di spesa.

A completare il quadro è l’analisi di Beatrice Zaia, avvocato d’affari e designata alla presidenza di FenImprese Padova, che sottolinea come Dubai rappresenti una realtà dinamica e trasversale, capace di attrarre soprattutto giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni, grazie a un contesto internazionale, a una burocrazia snella e a servizi difficilmente comparabili con quelli offerti in Italia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.