Investimenti record e giovani talenti: perché sempre più italiani scelgono Dubai

Dai servizi alla finanza, gli Emirati Arabi Uniti nuova frontiera per imprese e professionisti

Dubai si conferma una delle principali destinazioni per imprese, professionisti e famiglie italiane, grazie a un contesto economico dinamico, aperto agli investimenti esteri e fortemente attrattivo per le eccellenze del Made in Italy.

Come ha evidenziato Daniele Pescara (nella foto), presidente di FenImprese Dubai (fenimpresedubai.com), nel corso del webinar “Perché sempre più imprese italiane guardano a Dubai come nuova frontiera?”, dopo la pandemia si è registrata una vera e propria esplosione degli investimenti: oltre 80 mila persone hanno trasferito negli Emirati Arabi Uniti interessi economici e patrimoni, favorite da politiche di lungo periodo, burocrazia ridotta, rapidità nella costituzione delle imprese, fiscalità agevolata, livelli retributivi elevati e un alto standard di sicurezza e qualità della vita.

L’identikit di chi sceglie Dubai è stato tracciato da Enrico Salvatore Cucinotta, AML Officer, secondo cui a guardare con maggiore interesse agli Emirati sono soprattutto le imprese dei settori dei servizi, della consulenza e della finanza, oltre a famiglie, liberi professionisti e realtà imprenditoriali giovani attratte da mercati ad alta capacità di spesa.

A completare il quadro è l’analisi di Beatrice Zaia, avvocato d’affari e designata alla presidenza di FenImprese Padova, che sottolinea come Dubai rappresenti una realtà dinamica e trasversale, capace di attrarre soprattutto giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni, grazie a un contesto internazionale, a una burocrazia snella e a servizi difficilmente comparabili con quelli offerti in Italia.