investire-nei-distillati-di-pregio

Ecco la nuova frontiera per guadagnare: il caso di The Spirits club…

Una realtà internazionale sta ridefinendo il concetto di investimento alternativo, trasformando i distillati di pregio in un asset patrimoniale concreto, redditizio e tangibile. Fondata su valori di raffinatezza, esclusività e alto potenziale di rendimento, The Spirits Club sta insomma rivoluzionando il concetto stesso di investimento, portando un asset

tradizionalmente legato al lusso e al collezionismo nel cuore della finanza mainstream. Le bottiglie selezionate per la creazione dei portfolio per i clienti non sono solo oggetti da collezione, ma veri e propri beni rifugio, capaci di raggiungere valori paragonabili a quelli di un immobile.

“Operiamo – spiega Marisa Rutigliano, direttrice di The Spirits Club – nel mercato dei distillati ultra-premium: bottiglie rare e selezionate di whisky scozzese e giapponese, rum, cognac e bourbon che, per caratteristiche e dinamiche di mercato, rappresentano oggi uno dei segmenti a più alto potenziale di crescita a livello globale.

La domanda internazionale è in continua espansione, l’offerta è strutturalmente limitata e il risultato è una rivalutazione costante, dimostrata da un +582% di crescita del mercato negli ultimi dieci anni, un tasso straordinario che ha attirato l’attenzione di investitori alla ricerca di strumenti alternativi, sicuri e redditizi”.

A distinguere The Spirits Club è la leadership nel settore e la specializzazione nella creazione di portafogli d’investimento basati su bottiglie rare e ultra-premium di scotch whisky, whisky giapponese, rum, cognac e bourbon di altissima qualità.

L’investimento in distillati di pregio si distingue per essere decorrelato dai mercati finanziari tradizionali, quindi immune dalla volatilità, dall’inflazione e dagli shock macroeconomici: “Garantisce -ricorda la Rutigliano – rendimenti medi annui superiori al 20%, non è soggetto a tassazione sul capital gain in diversi Paesi e non comporta costi di gestione. Si tratta di

un asset fisico e reale che vive fuori dalle logiche speculative, ma all’interno di una rete globale di collezionismo e trading altamente attiva e sofisticata”.

Per investire in distillati di pregio non è richiesta alcuna competenza tecnica: con The Spirits Club, l’investitore non deve occuparsi di nulla. Ogni bottiglia è selezionata da un team di esperti, custodita in strutture professionali, assicurata e tracciata.

Offriamo un servizio totalmente gestito a tutti i nostri clienti investitori, sin dalla creazione del portafoglio fino alla rivendita dello stesso con profitto nel mercato.

“La nostra visione -sottolinea la Rutigliano- si fonda su competenza, trasparenza e posizionamento internazionale. L’investimento nei distillati di pregio è ormai parte integrante della finanza tradizionale e sta registrando

un’espansione significativa non solo in Italia, ma anche nel Regno Unito, negli Stati

Uniti e in altri mercati europei come Spagna, Germania e Francia, dove stiamo guidando una nuova cultura del patrimonio. Abbiamo recentemente avviato la nostra espansione in

Baviera, centro strategico per la clientela tedesca e hub europeo ad alta concentrazione patrimoniale. È tra Germania, Regno Unito e Stati Uniti che si incontrano capitali, cultura del collezionismo e una sensibilità crescente verso gli investimenti alternativi di valore.

Collaboriamo inoltre con una rete selezionata di consulenti finanziari, family office, istituti bancari e realtà assicurative, offrendo soluzioni personalizzate sia per clientela privata sia istituzionale”.

“L’investimento – conclude la Rutigliano – non richiede budget elevati: con un capitale minimo di soli 5mila euro è possibile creare un portafoglio in distillati da collezione, sotto la guida di esperti consulenti”.