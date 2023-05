Investment Banking: CFE Finance acquisisce il 60% di RiverRock

Emendamento ripresentato in dl Enti pubblici e solidarietà sociale Roma, 16 mag. (askanews) – Nuovo scivolone della maggioranza alla camera sui finanziamenti per gli alloggi universitari. Il governo ha ritirato l’emendamento approvato in cdm giovedi scorso che sbloccava i finanziamenti dopo la protesta in tenda degli studenti, per...