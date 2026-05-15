investopia-2026:-milano-al-centro-del-dialogo-fra-italia-ed-emirati

Pompei: capitali attirati da ecosistemi capaci di realizzare progetti

Milano, 15 mag. (askanews) – Milano torna al centro del dialogo economico tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. A Palazzo Mezzanotte si è svolta la quarta edizione di Investopia, il forum internazionale nato negli Emirati per mettere in contatto investitori, istituzioni e imprese. All’appuntamento hanno partecipato, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento, e il presidente del Senato Ignazio La Russa.La delegazione del Golfo, composta da una cinquantina di investitori e dai ministri emiratini dell’Economia e degli Esteri, era alla prima visita all’estero dall’inizio del conflitto in Iran. Al centro dei lavori, in uno scenario globale segnato da tensioni geopolitiche e dalla ridefinizione delle catene del valore, i nuovi flussi di investimento, la transizione energetica, il real estate, l’intelligenza artificiale e le infrastrutture digitali.”Sempre di più quello che assistiamo – ha detto Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia – è che non è sufficiente per i Paesi per attrarre gli investimenti, limitarsi a delle formule di incentivazione, ma invece è necessario creare dei veri e propri ecosistemi. Ecosistemi che consentano di tradurre rapidamente le decisioni di investimento in progetti concreti. C’è bisogno di avere ecosistemi che mettono assieme tutta una serie di fattori che vanno dalla Artificial Intelligence, dall’infrastruttura delle Artificial intelligence, alle connessioni energetiche, alle infrastrutture sostenibili”.Per attrarre capitali diventa quindi decisiva la capacità di un Paese di offrire affidabilità, competenze, infrastrutture e tempi certi per trasformare le decisioni di investimento in progetti concreti. “Gli investimenti esteri – ha aggiunto Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria – sono diventati più selettivi e quindi gli elementi che li influenzano non sono più quelli del passato, come la redditività, ma elementi come il costo dell’energia, il tempo necessario a realizzare gli investimenti, il capitale umano e soprattutto che tipo di collegamento poi si stabilisce con la nazione, col territorio, affinché l’investimento, dopo essere stato realizzato, resti nel tempo”.La competizione per attrarre capitali non si gioca più soltanto su incentivi e dimensioni del mercato, ma sulla solidità degli ecosistemi industriali e istituzionali, sulla rapidità degli iter burocratici e sulla certezza dei quadri regolatori e legali.