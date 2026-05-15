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Investopia, A. Fontana: “Lombardia luogo dove si può realizzare ogni tipo di investimento”
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Investopia, A. Fontana: “Lombardia luogo dove si può realizzare ogni tipo di investimento”

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(Adnkronos) – “La Lombardia è sicuramente il luogo del lavoro, il luogo dove si può realizzare ogni tipo di investimento, dove si può realizzare ogni tipo di idea. Per me è un grande piacere, quindi, portare qui il saluto della Regione Lombardia. Ed è un grande onore il fatto che in un momento di turbolenza, in un momento difficile che vede coinvolte tante situazioni preoccupanti anche e soprattutto in Medio Oriente, il governo degli Emirati abbia voluto presenziare a questo importante incontro e venire a Milano per riprendere quelle relazioni nelle quali noi crediamo profondamente e che per noi sono motivo di grande soddisfazione”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo dal palco di Investopia, l’evento in corso a Palazzo Mezzanotte, a Milano. 

“Noi -aggiunge Fontana- abbiamo definito con un frame la nostra regione ‘qui puoi’; qui qualunque cittadino, qualunque società è in grado di ottenere le condizioni per realizzare i propri progetti. Rappresentiamo il 23% del Pin nazionale, e più di un quarto dell’esportazione nazionale; siamo stati negli ultimi anni la regione che più ha attratto investimenti dall’estero e questo in un momento di particolare riduzione da parte degli investitori internazionali di investimenti. Siamo riusciti a rappresentare in questi ultimi cinque anni una media di incremento del 35%. Questa è la dimostrazione che qui ci sono le condizioni. E noi, come istituzione, cerchiamo di aiutare le aziende che vogliono venire sul nostro territorio”.  

Tutto questo, continua, “lo facciamo con due semplici cose: la prima avere una politica industriale chiara, forte e duratura, che noi realizziamo sulla base di nostre decisioni, dopo aver ascoltato tutti i nostri stakeholder, le associazioni di categoria e tutti coloro che in qualche modo vengono coinvolti nelle attività produttive ed economiche della nostra regione”. La seconda, “l’aiuto che riteniamo fondamentale è assistere, prenderci cura di tutte le società che vengono in Lombardia per agevolare loro quelle pratiche burocratiche che sono sicuramente uno dei problemi di questo Paese”. 

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