investopia,-biffi:-5,3-mld-valore-interscambio-con-paesi-del-golfo

Puntare su IA per attirare investimenti e aumentare produttività

Milano, 15 mag. (askanews) – “Abbiamo un grande potenziale, ad esempio nell’area del Golfo, solo Assolombarda, quindi Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia ha un interscambio commerciale di 5.3 miliardi ed è un potenziale anche crocevia gateway per l’Asia e l’Africa. Oggi noi abbiamo sulle nostre Pmi una bassa adoption di intelligenza artificiale: solo l’8%, a differenza del 70% delle grandi imprese, ha inserito stabilmente questa rivoluzione industriale all’interno dei processi, un cambio che vale moltissimo”. Così il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi a margine di Investopia.Noi con Assolombarda abbiamo calcolato che se le PMI con l’intelligenza artificiale sul nostro territorio incrementano di un 10% la produttività significa 2.4 miliardi di maggior valore aggiunto. Per accelerare l’adoption abbiamo messo in campo ForgIA for Generative IA. ForgIA è uno strumento, un ecosistema di condivisione dati per aiutare le Pmi a fare sinergia e utilizzare questa nuova tecnologia in modo da attrarre gli investimenti internazionali, perché questo salto di valore è molto attrattivo per tutti gli investor internazionali, come ci hanno anche appena detto gli amici emiratini nel contesto di Investopia”, ha concluso Biffi.