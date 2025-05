“I civili di Gaza hanno perso la speranza”

New York, 28 mag. (askanews) – I palestinesi che vivono a Gaza “meritano più della sopravvivenza”, ha dichiarato l’inviata delle Nazioni Unite per il Medio Oriente al Consiglio di Sicurezza, mentre la guerra di Israele entra nel suo 600esimo giorno. “La morte è la loro compagna. Non è vita, non è speranza. La gente di Gaza merita più della sopravvivenza. Meritano un futuro”, ha dichiarato Sigrid Kaag.