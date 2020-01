Categoria: Secondi piatti

Ingredienti per 12 involtini

Fettine di vitello 12 sottili

Granella di pistacchi 2 cucchiai fine

Pangrattato 2 cucchiai

Aglio 1 spicchio

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

per il ripieno

Granella di pistacchi 3 cucchiai

Formaggio fresco spalmabile 200 g

Pepe nero q.b.

Preparazione

Involtini di carne al pistacchio, passo 1

Per preparare gli involtini di carne al pistacchio per prima cosa salate le fettine di carne (1) e conditele poi con un filo di olio extra vergine di oliva (2). Preparate poi il ripieno. Mettete in una ciotola il formaggio spalmabile e aggiungete i pistacchi tritati (3).

Involtini di carne al pistacchio, passo 2

Condite con un pizzico di pepe nero (4) e mescolate per amalgamare il composto (5). Ora prendete una fettina di carne, stendetela bene su un piatto e farcitela da un lato con un cucchiaino abbondante di crema (6).

Involtini di carne al pistacchio, passo 3

Arrotolate la fetta di carne (7) per creare l’involtino (8). Con le dosi indicate otterrete 12 involtini (9).

Involtini di carne al pistacchio, passo 4

Realizzate la panatura: in una ciotola versate il pangrattato, i pistacchi tritati e lo spicchio di aglio tritato (10), condite con sale e pepe. Passate tutti gli involtini nella panatura (11), avendo cura di ricoprirli interamente (12).

Involtini di carne al pistacchio, passo 5

Disponete gli involtini su una teglia foderata con carta forno. Versate sulla superficie un filo di olio extra vergine di oliva (13) e cuocete gli involtini di carne al pistacchio in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. A cottura ultimata, sfornate la teglia (14) e servite gli involtini ben caldi (15).

Conservazione

Gli involtini di carne al pistacchio si conservano per un paio di giorni in frigo all’interno di un contenitore ermetico.

Consiglio

Assicuratevi che le fettina di carne siano sottili, altrimenti battetele con il batticarne.

