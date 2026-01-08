involve-space-raggiunge-i-3-milioni-di-euro-in-fundrising

Milano, 8 gen. (askanews) – Involve Space, startup italiana protagonista nel panorama internazionale della tecnologia dei palloni stratosferici, annuncia il rafforzamento del proprio fundraising fino a raggiungere un totale di 3 milioni di euro. La crescita è stata alimentata da un nuovo finanziamento di 1 milione di euro ottenuto tramite l’incentivo Smart&Start Italia, gestito da Invitalia e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che supporta startup e PMI innovative selezionate sulla base di criteri di innovazione del prodotto, solidità, sostenibilità e fattibilità economica.

Questo rafforzamento del fundraising di Involve Space si aggiunge al successo del round seed da 2 milioni di euro chiuso a settembre 2024, guidato da Earlybird Venture Capital, uno dei principali VC europei, con la partecipazione di CDP Venture Capital e TLI Space.

L’azienda ha inoltre completato il Cassini Business Accelerator, programma di accelerazione e finanziamento della Commissione Europea dedicato alle imprese con potenziale di trasformazione dell’industria spaziale.

Attiva nel distretto aerospaziale comasco dal 2021, l’azienda ha già completato con successo 30 missioni commerciali ed è pienamente operativa sul mercato. I nuovi capitali saranno destinati all’ulteriore sviluppo delle piattaforme Stratostats® e Stratorelay, con l’obiettivo di aumentare la durata del volo, ottimizzare i sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale ed espandere la capacità di carico utile.

Parallelamente, Involve Space sta accelerando la propria espansione internazionale, focalizzandosi sul mercato statunitense. Grazie al supporto del programma europeo Innowwide, nel primo semestre 2026 l’azienda aprirà una base operativa a Houston, dove lavora con i Business Development Partner Courtney Stadd, già Vice Amministratore Associato della NASA ed ex Direttore Commercial Space Transportation alla Casa Bianca, e Salvatore Grignano, già Direttore dell’ufficio Italian Trade Agency Houston.

Involve Space è guidata dal CEO e Chairman Jonathan Polotto, fondatore e ideatore delle tecnologie e dei sistemi proprietari dell’azienda, affiancato dal co-founder Claudio Piazzai nel ruolo di Executive President e Chief Strategy Officer. Inoltre, il gruppo direttivo di Involve Space annovera nomi di rilievo del panorama aerospaziale, tra cui Alastair Westgarth, già CEO di Project Loon di Google, membro del Consiglio di amministrazione, e l’astronauta Paolo Nespoli nell’Advisory Board.