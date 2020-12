Inzaghi alla ricerca della vera Lazio: troppi alti e bassi da inizio stagione. L’analisi

Questa domenica il Napoli affronterà la Lazio nel big-match dell’Olimpico, alle 20.45 per una sfida tra due squadre che sono chiamate a rialzarsi.

Lazio tra alti e bassi: l’analisi sui biancocelesti

I biancocelesti di Simone Inzaghi arrivano tra qualche sofferenza di troppo, tra tanti alti e bassi. Fin qui si salva solo la campagna europea, con una Champions League condotta magistralmente e l’entrata tra le sedici migliori d’Europa dopo 20 anni. Ma in campionato balbetta: 18 punti raccolti, nono posto in classifica e una serie di sconfitte con Sampdoria, Udinese, Verona, non ultimo il deludente pari di Benevento. Risultati negativi con squadre alla portata. I capitolini hanno sofferto per qualche infortunio di troppo o problematiche riguardanti il COVID, ma principalmente stanno venendo fuori tutti i problemi di una rosa troppo corta e non adatta a giocare su tre fronti. Anche l’anno scorso la situazione era la stessa, e infatti l’Europa League fu snobbata e abbandonata senza troppi complimenti durante la fase a gironi. Da qui quella magnifica stagione che portò la Lazio a lottare per lo scudetto con la Juve e ad essere la squadra da battere nel pre-lockdown. Dopo lo stop forzato dal virus è irriconoscibile, sembra un’altra. Risultati altalenanti e giocatori non più decisivi. La situazione questa stagione è anche peggiorata, in quanto non ci sono stati quelli innesti sperati, capaci di fare la differenza. Si è acquistato poco e male, solo rincalzi. Il problema sono soprattutto i tanti gol subiti, ben 20 in 12 giornate. Mai così tanti negli ultimi trent’anni.

La chiave tattica

La Lazio, se in giornata, non ha bisogno di presentazioni. La qualità è data dalla solidità di Acerbi, la spinta di Lazzari, e i quattro davanti (Luis Alberto, Milinkovic, Correa e Immobile) sono un lusso che poche altre squadre possono permettersi in serie A. Ma tra stanchezza, infortuni e condizione precaria fin qui questa qualità non si è vista in serie A. Inzaghi chiede una svolta, le acque sono agitate. Lotito vuole di più.

