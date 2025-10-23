giovedì, 23 Ottobre , 25

Musetti-Etcheverry: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna in campo a...

FCSB-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Notte europea per il Bologna. Oggi,...

Meta licenzierà 600 dipendenti nel settore della Ia

(Adnkronos) - Circa 600 dipendenti della divisione di...

Corea del Nord lancia due missili ipersonici

(Adnkronos) - La Corea del Nord ha confermato...
io-canto-family,-stasera-23-ottobre-ultimo-appuntamento:-chi-vincera?
Io Canto Family, stasera 23 ottobre ultimo appuntamento: chi vincerà?

Io Canto Family, stasera 23 ottobre ultimo appuntamento: chi vincerà?

DALL'ITALIA E DAL MONDOIo Canto Family, stasera 23 ottobre ultimo appuntamento: chi vincerà?
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con ‘Io Canto Family’, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Nella finale, le otto coppie di familiari rimaste in gara si sfideranno per conquistare la vittoria. 

 

La coppia vincitrice si aggiudicherà un montepremi di 50.000 euro e la targa speciale di R101, radio ufficiale del talent, che verrà consegnata dalla speaker Rebecca Staffelli. Ad accompagnare le esibizioni dei concorrenti, i coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, che li hanno guidati e sostenuti lungo tutto il percorso artistico. 

Ospiti in studio: Benedetta Caretta, Marta Viola e Namite Selvaggi. Le già vincitrici delle passate edizioni del programma torneranno insieme sul palco per regalare al pubblico una performance indimenticabile. A decretare i finalisti di ‘Io Canto Family’ saranno le votazioni della giuria composta da Patty Pravo e Noemi. Il verdetto finale, però, sarà nelle mani del pubblico presente in sala, composto da cento persone. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.