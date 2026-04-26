domenica, 26 Aprile , 26

Burioni: “Tre buone notizie nella lotta contro il tumore al pancreas”

(Adnkronos) - "Sono 3 le notizie buone, tutte...

Serie A, oggi Milan-Juve – La partita in diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in...

Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: “Studia”, “No ai fanatici”

(Adnkronos) - Scontro social (in amicizia) tra Mario...

Spari alla cena con Trump, il ‘furto’ di vino dopo l’attentato diventa virale

(Adnkronos) - Un uomo spara, panico nella cena...
HomeMondo“Io sono l’assassino federale gentile”: il “manifesto” di Cole Allen
“io-sono-l’assassino-federale-gentile”:-il-“manifesto”-di-cole-allen
“Io sono l’assassino federale gentile”: il “manifesto” di Cole Allen
Mondo

“Io sono l’assassino federale gentile”: il “manifesto” di Cole Allen

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

ROMA – Cole Allen aveva già deciso tutto. Circa dieci minuti prima di aprire il fuoco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, sabato sera, ha inviato ai suoi familiari un manifesto in cui si autodefiniva “l’assassino federale gentile” e dichiarava di voler uccidere funzionari dell’amministrazione Trump. Lo riporta il Washington Post, che ha avuto accesso al documento consegnato alla polizia da un parente.

Il testo è lungo, delirante, costruito su una logica distorta di giustizia autoproclamata. “Porgere l’altra guancia si fa quando si è oppressi”, scriveva Allen. “Io non sono la persona violentata in un campo di detenzione. Non sono il pescatore giustiziato senza processo. Non sono una scolaretta fatta saltare in aria, né una bambina morta di fame, né un’adolescente abusata dai tanti criminali di questa amministrazione. Porgere l’altra guancia quando qualcun altro viene oppresso non è un comportamento cristiano. È complicità”.

Gli obiettivi erano identificati con precisione: “Funzionari dell’amministrazione, escluso il direttore dell’FBI Kash Patel, classificati in ordine di priorità dal rango più alto al più basso”. Il presidente veniva descritto come “un pedofilo, stupratore e traditore”. Allen scriveva di non voler più “permettere che mi macchi le mani dei suoi crimini”.

C’era anche una sezione più “tecnica”. Allen spiegava di aver scelto i pallini da caccia al posto dei proiettili singoli “per ridurre al minimo le vittime”, perché penetrano meno attraverso i muri. Aggiungeva però che, se fosse stato necessario, si sarebbe “fatto strada tra quasi tutti i presenti” per raggiungere i bersagli, partendo dal presupposto che chi aveva scelto di partecipare fosse “complice”. “Spero davvero che non si arrivi a tanto”, concludeva.

Nel manifesto Allen derideva anche quella che definiva la “folle” mancanza di sicurezza al Washington Hilton. “La prima cosa che ho notato entrando nell’hotel è stata l’arroganza”, scriveva. “Entro con diverse armi e nessuno prende in considerazione la possibilità che io possa rappresentare una minaccia”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Spari alla cena con Trump, il ‘furto’ di vino dopo l’attentato diventa virale
Next article
Calcio, i risultati di Serie A. Inter a +10 sul Napoli

POST RECENTI

Mondo

Né guerra né pace: in Medio Oriente è lo stallo totale

ROMA - Né pace né guerra. È il limbo. Stati Uniti e Iran, dopo il naufragio momentaneo dei colloqui mediati dal Pakistan si trovano in...
Mondo

Attacco dei ribelli in Mali: ucciso il ministro della Difesa, trasferito in un “luogo sicuro” il presidente

ROMA - Il ministro della Difesa del Mali, Sadio Camara, è stato ucciso nella prima fase di un'offensiva di gruppi ribelli contro il governo del...
Mondo

VIDEO | Attentato a Washington, il momento in cui Vance se ne va (prima di Trump)

ROMA - Sta facendo il giro dei social il video del momento esatto in cui, subito dopo i primi spari alla cena per giornalisti all'Hilton...
Mondo

La minaccia invisibile, quando la nube di Chernobyl si posò sull’Italia

ROMA - Il disastro nucleare di Chernobyl, avvenuto 40 anni fa, ha avuto ripercussioni anche in Italia. Mentre nella zona della centrale si cercava di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.