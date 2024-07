“io-vado-avanti”,-il-nuovo-singolo-di-francesca-bellino

Nel video canta e danza: per far capire che non si deve mollare

Roma, 1 lug. (askanews) – Dal 2 luglio in radio “Io vado avanti” il singolo inedito di Francesca Bellino, scritto da Michele Marmo e Carlo Palmas, disponibile anche in digitale. “Cantando questo brano, frizzante e ‘cazzuto’, voglio far capire a tutti, oltre che a me stessa che non bisogna mai mollare – ha spiegato la cantante – bisogna continuare a credere in quello che si fa, nonostante tutto e tutti, la gente che ti giudica appunto e i mille ‘no’ che si possono ricevere, penso che siano normali e che bisogna imparare anche da quelli. Il titolo della canzone devo dire che non è stato scelto ma è nato spontaneamente grazie alle poche persone che nei momenti di difficoltà mi hanno sostenuta portandomi a dire sempre: ‘Io vado avanti'”. Con il video (prodotto da Il Cantiere Film Produzioni, corografie curate da Cinzia Ceglie), si è realizzato un sogno di Francesca, perché è la prima volta che esegue qualcosa di completamente suo con un corpo di ballo. Ha avuto la possibilità di unire la danza al canto, che sono le sue due passioni sin da quando era piccola. Giovane artista originaria della Puglia, Francesca Bellino ha trascorso i primi 18 anni della sua vita a Barletta, dove ha iniziato a coltivare la passione per le arti performative. L’amore per la danza, è sbocciato quando aveva solamente 4 anni, e da allora non ha mai smesso di ballare. Trasferitasi a Milano per inseguire i suoi sogni, ha iniziato un percorso di studi accademici per arricchire la sua carriera artistica. Ha incontrato Michele Marmo, vocal coach e produttore con cui ha intrapreso un progetto discografico.Il debutto ufficiale è arrivato con il brano “Come Vorrei” in cui parla della violenza sulle donne, dimostrando la volontà, attraverso la sua arte, di voler sensibilizzare il pubblico su questioni sociali cruciali. Parallelamente agli studi musicali, ha continuato a esplorare altre discipline. Ha iniziato a lavorare con varie compagnie teatrali in Italia, arrivando a calcare palcoscenici prestigiosi tra cui il Teatro Arcimboldi di Milano e Cinecittà a Roma. Ha partecipato a vari cortometraggi in veste di ballerina, tra cui uno con le coreografie di Roberto Colombo. Il nuovo singolo “Io vado avanti”, rappresenta un inno alle rivincite.