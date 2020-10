Il Napoli non partirà alla volta di Torino per la sfida contro la Juventus che nonostante tutto resta in programma. La Lega Serie A non ha fatto ancora alcun passo indietro. Intanto la FIGC non ha ancora preso alcuna decisione ufficiale. Tutto resta fermo tranne il web che continua a commentare quanto sta accadendo in queste ore. Tra questi c’è anche Peppe Iodice che ha analizzato la situazione con la sua consueta ironia. In allegato le immagini diramate tramite il personale profilo Facebook.

CLICCA QUI PER L’ULTIMA PROVOCAZIONE DELLA JUVENTUS

Iodice commenta Juventus-Napoli

“Nella vita esistono le persone simpatiche e quelle antipatiche. La Juve è antipatica ed è un dato incontrovertibile. Se inviti i tifosi della Juventus a cena e li frequenti all’inizio sono simpatici poi gli ricordi che sono tifosi della Juve, allora diventano antipatici. Ieri il Napoli stava per partire e lo sapeva che doveva partire o mica litigavano con la moglie per fare la valigia. Voi della Juventus siete mai andati sotto la mutua, la fila che devi fare e se risolvi il problema? Ieri l’ASL ha chiamato noi poi avete mai visto un lavoratore italiano che dice di voler venire a lavorare per forza? E voi che fate? Fate il comunicato che scendete in campo e allora siete antipatici. Giocate e mandateci il medico di controllo ma solo fino alle 19”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU FACEBOOK

The post Iodice: “La Juventus è antipatica. Ci mandassero il medico di controllo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento