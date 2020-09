iOS 14.2 beta: Tutte le Novità raccolte in un solo articolo

Apple ha appena rilasciato iOS 14.2 beta per gli sviluppatori. In questo articolo andiamo ad elencare tutte le novità e provvederemo ad aggiornarlo costantemente man mano che scoveremo qualcosa di nuovo, quindi tornate a visitarlo di tanto in tanto.

1. Nuovo pulsante “Shazam” da aggiungere al Centro di Controllo. Potrà essere aggiunto anche se non avete l’omonima applicazione installata. Come saprete Shazam è stato acquistato da Apple diversi anni fa ed ora ottiene un’ulteriore integrazione in iOS. Dopo aver aggiunto questo pulsante, basterà toccarlo per avviare immediatamente il riconoscimento del brano in riproduzione su dispositivi esterni piuttosto che in radio e così via.

