iOS 14 beta 5: un bug non permette di pubblicare Storie su Instagram. Ecco come aggirarlo

Chi sta provando la beta 5 di iOS 14 oppure sta pensando di farlo, deve sapere che c’è un Bug che si verifica a tantissimi utenti con l’applicazione Instagram. Sostanzialmente è impossibile pubblicare nuove storie a causa della schermata che diventa tutta nera.

Il bug in questione potrebbe essere risolto nel giro di poco tempo con un’aggiornamento di Instagram, altrimenti, se gli sviluppatori non dovessero fare nulla, bisognerà attendere almeno 2 settimane per il rilascio della beta 6.

