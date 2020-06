iOS 14 ci consentirà di modificare le app di posta elettronica e browser predefinite

Come parte delle nuove funzionalità di iOS 14, gli utenti saranno in grado di cambiare le preferenze dell’app predefinita per la prima volta.

I dettagli al momento sono scarsi, ma una delle diapositive della presentazione della WWDC presentava un blocco che annunciava che gli utenti sarebbero stati in grado di cambiare il browser predefinito e l’app di posta elettronica.

Questa è una funzionalità richiesta da molto tempo, poiché iOS 13 e le versioni precedenti del sistema operativo indirizzano sempre a Safari e all’app Mail.

