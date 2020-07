iOS 14: come utilizzare la modalità Picture in Picture su iPhone | Guida

Una delle nuove fantastiche funzionalità per iPhone in iOS 14 è l’aggiunta della modalità Picture in Picture. Questa, ci consente, ad esempio, di riprodurre un video su YouTube e utilizzare l’app di iSpazio. Il video continuerà a essere riprodotto in una piccola finestra, consentendo per la prima volta di utilizzare due applicazioni contemporaneamente su iPhone.

Come utilizzare la modalità Picture in Picture nelle app

La modalità, funziona con le app che riproducono contenuti video, ma per quanto riguarda le app di terze parti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo iOS 14: come utilizzare la modalità Picture in Picture su iPhone | Guida proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento