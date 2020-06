iOS 14 consente agli sviluppatori di abilitare la condivisione gli abbonamenti

In iOS 14, iPadOS 14 e macOS Big Sur, gli sviluppatori sono in grado di rendere disponibili per la prima volta gli abbonamenti per tutti i membri di un gruppo di condivisione familiare, il che consentirà a più utenti di usufruire delle offerte di abbonamento.

Nelle versioni precedenti di iOS, se un membro di una famiglia acquistava un’app che includeva un vantaggio in abbonamento, non esisteva un modo integrato per condividere tali funzionalità con altri membri della famiglia.

