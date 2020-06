iOS 14 consente di ricaricare il dispositivo anche in presenza di liquidi

In iOS 13, se colleghiamo l’iPhone al caricabatterie e viene rilevata la presenza di liquido, la carica non verrà avviata per evitare danni interni al dispositivo.

Apple ha modificato un pò questa funzione con iOS 14, infatti la nuova versione del sistema operativo di iPhone include un sistema di rilevamento dei liquidi all’interno aggiornato, che consente agli utenti di ignorare la funzionalità di disabilitazione della ricarica automatizzata progettata per prevenire danni ai dispositivi interni.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo iOS 14 consente di ricaricare il dispositivo anche in presenza di liquidi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento