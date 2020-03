iOS 14: Il nostro concept funzionante in un video

Nei giorni scorsi, complice l’obbligo di stare in casa, ci siamo cimentati nell’immaginare quelle che potrebbero essere le novità che Apple potrebbe introdurre con iOS 14. Basandoci su rumors e pareri degli utenti, siamo riusciti a costruire un concept grafico che abbiamo illustrato in modo approfondito in due articoli dedicati, relativi uno alla tanto vociferata vista Home ad elenco e l’altro ad ulteriori piccole rivoluzioni verosimili.

Oltre alle immagini siamo riusciti a realizzare anche un video di pochi secondi in cui vediamo all’opera la nuova interfaccia da noi creata.

