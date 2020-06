iOS 14 include un’app Podcast rinnovata, ecco le novità

Apple ha svelato una nuova versione della sua app Podcast in arrivo con iOS 14 e macOS 11. La società si sta ora concentrando sull’offerta di suggerimenti mirati che consentono agli utenti di scoprire nuovi podcast più facilmente.

L’app Podcast riceverà un’importante revisione quest’anno, con suggerimenti personalizzati e molto altro. Proprio come Apple Music, l’app apprenderà le nostre preferenze personali per suggerire nuovi podcast disponibili sulla piattaforma, rendendola più personalizzata per ogni utente.

