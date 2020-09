iOS 14 introduce il design compatto di Siri: ecco come è cambiata l’interfaccia

Con iOS 14 Apple ha rinnovato diversi aspetti del sistema operativo per iPhone ponendosi come unico obiettivo quello di migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso finale. Ad avere un nuovo look è anche Siri, finalmente dalla presenza meno ingombrante quando chiamato in causa.

Se avete installato l’ultima versione di iOS sul vostro dispositivo e avete chiesto aiuto a Siri per un qualsiasi motivo, vi sarete sicuramente accorti dell’interfaccia completamente ridisegnata.

A differenza di iOS 13 e versioni precedenti, ora Siri ha un design incredibilmente compatto e va ad occupare solo una minima porzione del display (al centro,

