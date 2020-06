iOS 14 introduce una nuova interfaccia Siri, CarKey e altro

Apple ha annunciato che iOS 14 includerà una nuovissima app Translate con supporto per 11 lingue, oltre a una modalità offline. Una vista affiancata faciliterà la conversazione tra due persone che parlano lingue diverse.

L’assistente digitale di Apple cambia aspetto. Siri non occuperà più tutto lo schermo, ora apparirà come un’icona più piccola, che mostrerà anche piccoli frammenti di app per mostrare il risultato delle richieste eseguite.

Ora possiamo anche chiedere a ‌Siri‌ di inviare un messaggio audio e l’assistente sta espandendo la traduzione per supportare nuove lingue.

