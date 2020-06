iOS 14: Safari potrebbe includere un traduttore integrato e il supporto ad Apple Pencil

Apple sta lavorando per includere un traduttore integrato in Safari, così come il supporto completo di Apple Pencil sui siti Web. Queste nuove funzionalità sono state trovate nel codice trapelato di iOS 14.

Siri su iOS può già tradurre parole e frasi ed Apple potrebbe ora espandere questa funzione di traduzione in tutto il sistema. 9to5Mac ha scoperto che Safari avrà un traduttore integrato,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo iOS 14: Safari potrebbe includere un traduttore integrato e il supporto ad Apple Pencil proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento