iOS 14: Screenshots leaked mostrano le nuove impostazioni Sfondi e i Widget per la Schermata Home!

L’utente Twitter DongleBookPro, ha pubblicato alcuni screenshot che mostrano il nuovo pannello delle impostazioni degli sfondi su iOS 14.

La prossima versione di iOS avrà nuovi sfondi predefiniti separati in diverse categorie, tra cui “Classic Stripes“, “Earth & Moon” e “Flowers“, che offriranno una migliore organizzazione. Invece di mostrare tutti gli sfondi in un’unica pagina, gli utenti saranno in grado di accedere ad una determinata categoria per trovare più facilmente uno sfondo specifico.

