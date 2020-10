iPad Air 4 arriva negli Apple Store, il lancio è vicino?

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, gli Apple Store in tutto il mondo stanno ricevendo spedizioni di nuovi dispositivi, che probabilmente sono i nuovi modelli di iPad Air 4.

In un tweet, Gurman ha affermato che nuovi dispositivi sono iniziati ad arrivare negli Apple Store e contrassegnati “per l’apertura in una data successiva”. È molto probabile che questi nuovi dispositivi siano gli ‌iPad‌ Air 4, i quali saranno messi in vendita entro la fine del mese, perché è ancora toppo presto per l’arrivo degli nuovi modelli di iPhone negli store.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo iPad Air 4 arriva negli Apple Store, il lancio è vicino? proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento