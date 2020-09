iPad Air 4 può utilizzare gli stessi accessori degli iPad Pro da 11 pollici

L’iPad Air di quarta generazione rivoluzione davvero il precedente Air. Per la prima volta si ottiene un cambio di design radicale e nuove funzionalità esclusive che Apple sicuramente avrà modo di testare sui consumatori per scoprire cosa ne pensano.

Iniziando dal design, iPad Air 4 finalmente abbandona quelle enormi cornici ed il tasto Home. Il nuovo tablet assomiglia in tutto e per tutto ad un iPad Pro con la differenza che qui non troviamo il Face ID bensì pemane il Touch ID.

