iPadOS 14 consente di interagire con le App direttamente da Siri

Apple ha introdotto una nuova interfaccia utente compatta su tutte le sue piattaforme per offrire agli utenti più spazio quando vengono visualizzati contenuti interattivi.

Nella sesta beta di iPadOS 14, gli utenti saranno in grado di interagire con Siri e le app contemporaneamente.

Le prime beta di iPadOS presentavano Siri in un’interfaccia utente compatta che non oscurava i contenuti sullo schermo, ma non permetteva nemmeno all’utente di interagire con le app.

