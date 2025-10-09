giovedì, 9 Ottobre , 25

Ipertrofia Prostatica Benigna, le moderne terapie in diretta

Ipertrofia Prostatica Benigna, le moderne terapie in diretta

All’A.O.R.N. Monaldi un evento unico con la tecnica Rezum

Si terrà domani venerdì 10 ottobre, a partire dalle ore 8:30 presso l’A.O.R.N. Monaldi (Via Leonardo Bianchi, 1 a Napoli), un focus dedicato all’Ipertrofia Prostatica Benigna. L’evento, inserito nel ciclo “Informazione Perfezionamento e Benessere”, offrirà una panoramica completa ed aggiornata sui diversi tipi di trattamento per una delle patologie urologiche maschili più diffuse.

Nel corso della giornata di studio saranno trasmessi in diretta video gli interventi di tutte le più moderne tipologie di trattamento della patologia, creando una sessione dimostrativa unica nel suo genere. Saranno infatti eseguite le procedure chirurgiche più innovative, prima fra tutte la tecnica Rezum (un’eccellenza che posiziona l’AORN dei Colli – Monaldi come referente unico in Campania per questa tecnologia), accanto a tutte le altre metodiche mini-invasive. L’incontro sarà quindi anche un’occasione concreta per evidenziare l’eccellenza scientifica e tecnologica di queste specializzazioni del polo napoletano in campo urologico.

A presiedere i lavori sarà Francesco Uricchio, Direttore della UOC di Urologia dell’AORN dei Colli – Monaldi, che coadiuverà il confronto tra specialisti.

L’appuntamento, che si terrà nell’Aula della Scuola di Specializzazione in Cardiologia (piano terra, a destra dello scalone principale) dell’AORN dei Colli – Monaldi, si conferma come un’importante sessione di aggiornamento e formazione di alto profilo scientifico ed operativo per la comunità medica.

