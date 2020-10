iPhone 12 e 12 Pro ufficialmente disponibili in Italia: Ecco il racconto del Day One

Sono finalmente arrivati, gli iPhone 12 e 12 Pro in Italia. Oggi è il giorno del lancio, il cosiddetto “DayOne” anche se lo svolgimento è completamente diverso dagli anni precedenti.

Sono appena rientrato dal Centro Commerciale Campania, dove ho ritirato i nuovi iPhone 12 Pro ed il caricatore MagSafe di cui vi mostrerò tutto tra qualche minuto.

Il lancio ai tempi del COVID-19

Questo lancio verrà sicuramente ricordato nella storia. In tempi di COVID-19, eravamo soltanto 3 o 4 nel negozio e dopo di me non c’era nessuna fila.

L’articolo iPhone 12 e 12 Pro ufficialmente disponibili in Italia: Ecco il racconto del Day One proviene da Notiziedi.

