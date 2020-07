iPhone 12: Ecco nuove immagini del cavo intrecciato da Lightning a USB-C

Secondo alcuni rumors, i prossimi modelli di iPhone 12 di Apple potrebbero essere spediti con un nuovo cavo da Lightning a USB-C che include un design in tessuto intrecciato ed oggi, il leaker L0vetodream ha condiviso più immagini del presunto nuovo cavo.

Apple non ha mai rilasciato un cavo con un design intrecciato per iPhone o iPad, ma offre un cavo Thunderbolt Pro intrecciato, un cavo Lightning nero intrecciato fornito con Mac Pro e un cavo di alimentazione intrecciato per HomePod.

