iPhone 12 Pro: Cosa sono Apple ProRAW e Dolby Vision HDR?

In arrivo su iPhone 12 Pro, Apple ProRAW è un nuovo formato di imaging che combina le funzionalità di fotografia computazionale di Apple con i vantaggi dello scatto in RAW.

In genere, quando si scatta in RAW, gli utenti perdono i vantaggi delle funzionalità di fotografia computazionale di Apple come Deep Fusion e Smart HDR . Con iPhone 12 Pro, gli utenti saranno in grado di scattare nel nuovo formato Apple ProRAW che unisce tutte le funzionalità di foto disponibili su iPhone.

