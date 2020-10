iPhone 12 sarà dotato di Touch ID nel tasto di accensione | Rumor

Ieri, Apple ha ufficialmente annunciato l’evento “Hi, Speed” in programma per il 13 Ottobre, nel quale presenterà i nuovi modelli di iPhone 12.

Diverse fonti affermano che tutti i modelli saranno dotati di Touch ID posto nel pulsante di accensione, proprio come l’iPad Air 4. Due ingegneri Apple hanno definito l’implementazione del Touch ID nel tasto di accensione di iPad Air 4 “un’incredibile impresa ingegneristica”.

Il sensore di impronte digitali si troverà sul lato destro del dispositivo.

